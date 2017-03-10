15:50 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Германия и Испания проведут товарищеский матч в 2018 году

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Сборные Германии и Испании договорились о проведении товарищеского матча, сообщает "Твиттер" испанской национальной команды. Проведение встречи запланировано на 23 марта 2018 года в Дюссельдорфе.

Отмечается, что игра станет открытием сезона для команд в преддверии старта чемпионата мира-2018 в России. На данный момент немцы уверенно лидируют в группе С на квалификационном этапе ЧМ, испанцы также идут на первом месте в группе G. В последний раз сборные встречались в 2014 году в товарищеском матче. Матч завершился победой немецкой команды со счетом 1:0.

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Материалы REN-TV

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