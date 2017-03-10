Германия и Испания проведут товарищеский матч в 2018 году

Сборные Германии и Испании договорились о проведении товарищеского матча, сообщает "Твиттер" испанской национальной команды. Проведение встречи запланировано на 23 марта 2018 года в Дюссельдорфе.
Отмечается, что игра станет открытием сезона для команд в преддверии старта чемпионата мира-2018 в России. На данный момент немцы уверенно лидируют в группе С на квалификационном этапе ЧМ, испанцы также идут на первом месте в группе G. В последний раз сборные встречались в 2014 году в товарищеском матче. Матч завершился победой немецкой команды со счетом 1:0.
🚨 OFFICIAL– Selección Española (@SeFutbol) 10 марта 2017 г.
🏆Friendly
📅 23/03/2018
⚽ @DFB_Team_EN v @SeFutbol
📍Düsseldorf
📰 https://t.co/wiBvoizzLV pic.twitter.com/tJm7Aga3Un