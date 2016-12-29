Георгий Полтавченко: "Дополнительный миллиард на достройку "Крестовского"? Тут достраивать уже нечего"

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подчеркнул, что дополнительный миллиард рублей будет направлен не на достройку стадиона "Крестовский", а на создание системы зоны контроля доступа. Арену, которая примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, начали строить в 2007 году. Ее вместимость составляет 68 тысяч зрителей.
– Появилась информация что около одного миллиарда рублей будет потрачено на доделки. Что это за работы?
– Речь не идет о недостройках. Тут достраивать уже нечего. Как вы сами видите. Средства же будут направлены на создание системы зоны контроля доступа. Это дополнительные сооружения которые будут построены на подходах к арене. В рамках требования по безопасности к Кубку Конфедераций и ЧМ.
– Будут ли санкции за срыв сроков эксплуатации?
– Его еще на начали эксплуатировать. А из-за того, что сроки строительства срывались мы и расторгли контракт с предыдущим подрядчиком. В итоге сейчас идет работа с опережением всех сроков. Это трудовой подвиг наших петербургских строителей. (Сергей ЦИММЕРМАН)
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MaksAlex
А миллиард уже перечислили)
17:00
0500
Это трудовой подвиг наших петербургских строителей...... Ну-ну. Отжать у стариков соц. деньги, и при этом хвастаться, это где-то за гранью добра и зла.
16:48