Георгий Лория: "Грузия не заслуживала поражения в игре с Австрией"

Вратарь "Крыльев Советов" и сборной Грузии Георгий Лория после домашней игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Австрии (1:2) отметил прогресс в выступлениях национальной команды. Голкипер отметил, что его команда не заслужила поражения.
– Мы не заслуживали поражения, но, к сожалению, пропустили два гола, – цитирует worldsport.ge Лорию. – У нас было несколько хороших моментов, но, к сожалению, мы их не использовали. В целом, мы смотрелись неплохо, но результата это не принесло. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку в течение всего матча.
Platinum1991
Раз грузины ПРОИГРАЛИ - значит ЗАСЛУЖИЛИ! По игре и результат! А все остальные разговоры - в пользу бедных и проигравших! Ими сыт НЕ БУДЕШЬ, а искать оправдание поражениям - самое последнее дело! Кто ВЫИГРАЛ, тот всё сделал для ПОБЕДЫ! А кто проиграл, тот всё сделал для поражения! Что и следовало ДОКАЗАТЬ! Грузины сами виноваты в своём ПОРАЖЕНИИ! Пусть игроки сборной Грузии прислушаются к словам тренера и не игнорируют их, а все выполнят, тогда и результат будет другим! Футбол командная игра и игрокам сборной Грузии это надо знать, а они каждый на себя тащил одеяло, а про команду забыли и получили заслуженное ПОРАЖЕНИЕ!
16:57