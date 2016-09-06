Георгий Лория: "Грузия не заслуживала поражения в игре с Австрией"

Вратарь "Крыльев Советов" и сборной Грузии Георгий Лория после домашней игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Австрии (1:2) отметил прогресс в выступлениях национальной команды. Голкипер отметил, что его команда не заслужила поражения.

– Мы не заслуживали поражения, но, к сожалению, пропустили два гола, – цитирует worldsport.ge Лорию. – У нас было несколько хороших моментов, но, к сожалению, мы их не использовали. В целом, мы смотрелись неплохо, но результата это не принесло. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку в течение всего матча.