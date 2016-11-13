Георгий Чантурия: "Гацкан вряд ли в будущем забьет еще один такой же гол, как и в ворота Грузии"

Полузащитник "Урала" и сборной Грузии Георгий Чантурия после игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Молдавией (1:1) посетовал на неназначенный пенальти за фол против себя. Также футболист отметил, что хавбек "Ростова" Александр Гацкан вряд ли сможет еще раз исполнить такой же результативный удар, как и в минувшей игре.

– Я еще раз говорю: на мне был фол в штрафной соперника, это 100 процентов, но судья пенальти не назначил, – цитирует Worldsport.ge Чантурию. – Тем не менее, мы и без арбитров допустили много ошибок, в связи с чем и упустили победу. Думаю, нам следует сконцентрироваться на позитивных моментах и идти вперед.

Хочу поблагодарить наших зрителей, благодаря которым стадион был практически полон. Мы хотели выиграть, но я не думаю, что болельщики должны быть разочарованы. В конце концов, Гацкан забил так, что в будущем вряд ли он это сможет повторить.