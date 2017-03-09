12:19 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Генсекретарь ФИФА: "Через сто лет к "Крестовскому" будут прикованы взгляды со всего мира"

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Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявил, что в будущем арена из Санкт-Петербурга станет одной из самых популярных в мире, сообщает спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Стадион строился с 2007 по 2017 год. На нем пройдут матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020.

– Через сто лет к стадиону "Крестовский" будут прикованы взгляды со всего мира, – сказал Самура.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Весёлый©

Подождём.

12:42

Borg-se

Что так рано-то?

12:39

МистерРис

"А вот раньше - вряд ли" - добавил генеральный секретарь.

12:27

sergey.v1968

Higagy - почти то же хотел спросить: мол, взгляды будут прикованы по причине доводки достраиваемого стадиона?

12:25

higagy

Все еще достраивать будут?

12:21

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