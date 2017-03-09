Генсекретарь ФИФА: "Через сто лет к "Крестовскому" будут прикованы взгляды со всего мира"

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявил, что в будущем арена из Санкт-Петербурга станет одной из самых популярных в мире, сообщает спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Стадион строился с 2007 по 2017 год. На нем пройдут матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020.

– Через сто лет к стадиону "Крестовский" будут прикованы взгляды со всего мира, – сказал Самура.