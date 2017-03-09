Генсекретарь ФИФА: "Через сто лет к "Крестовскому" будут прикованы взгляды со всего мира"

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявил, что в будущем арена из Санкт-Петербурга станет одной из самых популярных в мире, сообщает спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Стадион строился с 2007 по 2017 год. На нем пройдут матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020.
– Через сто лет к стадиону "Крестовский" будут прикованы взгляды со всего мира, – сказал Самура.
Весёлый©
Подождём.
12:42
Borg-se
Что так рано-то?
12:39
МистерРис
"А вот раньше - вряд ли" - добавил генеральный секретарь.
12:27
sergey.v1968
Higagy - почти то же хотел спросить: мол, взгляды будут прикованы по причине доводки достраиваемого стадиона?
12:25
higagy
Все еще достраивать будут?
12:21