Генрих Мхитарян: "Я не могу всегда вести Армению за собой"

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Казахстана (2:0) отметил, что партнеры должны брать ответственность на себя. По его словам, команда хорошо отыграла в первом тайме.

- Я не могу всегда вести команду за собой, парни должны брать на себя ответственность и заменять меня, - приводит Sputnik слова Мхитаряна. - Команда неплохо сыграла в первом тайме, но не использовала голевые моменты. Во втором плане получилась обратная картина, но потом удалось забить гол, что было самым важным.