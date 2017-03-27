01:26 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Генрих Мхитарян: "Я не могу всегда вести Армению за собой"

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Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Казахстана (2:0) отметил, что партнеры должны брать ответственность на себя. По его словам, команда хорошо отыграла в первом тайме.

- Я не могу всегда вести команду за собой, парни должны брать на себя ответственность и заменять меня, - приводит Sputnik слова Мхитаряна. - Команда неплохо сыграла в первом тайме, но не использовала голевые моменты. Во втором плане получилась обратная картина, но потом удалось забить гол, что было самым важным.

Дополнительная информация

https://ru.armeniasputnik.am/sport/20170326/6815649/mhitaryan-ya-ne-mogu-vsegda-vesti-komandu-za-soboj.html

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