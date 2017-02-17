Генпродюсер Первого канала утверждает: ситуация с телеправами на ЧМ-2018 находится в "мертвой точке"

Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман заявил, что переговоры с ФИФА о покупке прав на телетрансляции матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 далеки от завершения. Ранее вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что переговоры должны увенчаться успехом. По его словам, стоимость телеправ составляет 100 миллионов долларов. Впоследствии Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" сделали предложение ФИФА о покупке прав за меньшую сумму.

- Сдвинулась ли ситуация с мертвой точки? Знаете, именно с мертвой точки, точнее не скажешь. В общем, ситуация пока в ней и находится, пока не нашли взаимопонимания с нашими коллегами. Последний раз мы встречались на прошлой неделе, - цитирует ТАСС Файфмана. - Упирается ли все в цену? Безусловно, да.

Я за цену, заявленную Виталием Леонтьевичем, ответственности не несу и сам никаких цен не подтверждаю и не озвучиваю, потому что это является предметом коммерческих переговоров и строго конфиденциально. Но то, что мы очень далеки от того, чтобы договориться, я, к сожалению, должен констатировать.

По здравому смыслу дедлайн - за месяц до начала Кубка конфедераций. Дальше становится сложно промоутировать трансляции, я уж не говорю о том, чтобы продать, ведь единственный механизм компенсации от покупки прав - это продажа рекламного времени. Продажи, безусловно, требуют времени, а за месяц минимум нам необходимо промоутировать эти трансляции, чтобы хоть как-то привлечь внимание аудитории. Мы не являемся спортивным каналом, и нельзя сказать, что эта аудитория находится у нас регулярно.

В жизни все бывает. Выйдем ли мы из сделки, если не удастся договориться до дедлайна? Знаете, мы никуда не выходим. Дело в том, что основной частью контракта являются права на чемпионат мира. Он, как вы понимаете, начинается значительно позже. Не исключаю, что наши коллеги захотят разделить эту сделку. Мне сложно сейчас что-то предполагать: у ФИФА новая команда, есть желание себя проявить, и я не знаю, как они себя поведут.