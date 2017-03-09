17:09 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Генподрядчик: готовность стадиона в Самаре составляет 70 процентов

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Стадион в Самаре, на котором пройдут матчи ЧМ-2018, готов приблизительно на 70 процентов. Об этом сообщил заместитель генерального директора генподрядчика строительства, компании "Производственно-строительное объединение" "Казань", Леонид Шуплецов. Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата: четыре матча групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинала.

– Готовность самарского стадиона в целом по общестроительным работам сегодня – около 70 процентов, – приводит ТАСС слова Шуплецова. – Монолитные работы завершены более чем на 99 процентов – из 235 тысяч тонн бетона осталось залить 1,5 тысячи тонн.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4081689

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