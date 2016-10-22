Геннадий Орлов: "Забивака поможет бороться с лентяями в футболе"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение, что талисман чемпионата мира-2018 Волк Забивака будет помогать организаторам турнира. По мнению Орлова, талисманы крупных соревнований создаются для того, чтобы снизить уровень агрессии в мире.

– Волк для нас – родной зверек, – цитирует ТАСС Орлова. – Я видел изображение, не сказал бы, что он равнозначен олимпийскому Мишке, тот был добрее лицом. Волчонок все-таки у нас имеет острый взгляд, но имя ему дали потрясающее. Забивака – это очень хорошо.

Нам нужно провести чемпионат мира, сейчас это самое главное. Этим должна заниматься вся страна, потому что я представляю, какой объем работы необходимо выполнить. Ну и волчонок будет нам помогать, пусть отслеживает всех лентяев.

Для меня самый лучший талисман – это Мишка, потому что люди плакали, глядя на него. Смысл спорта – это положительные эмоции, дружба между людьми, поэтому талисман должен ассоциироваться с добротой, спорт должен быть послом мира. Необходимо снизить уровень агрессии в спорте по всему миру, талисманы для этого и существуют.