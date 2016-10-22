12:55 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Геннадий Орлов: "Забивака поможет бороться с лентяями в футболе"

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Пятница. Останкино. Талисман чемпионата мира-2016 волк Забивака, Виталий МУТКО, Иван УРГАНТ и РОНАЛДО.Зубастые Забиваки. Как Роналдо и волк встретились в Останкино

Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение, что талисман чемпионата мира-2018 Волк Забивака будет помогать организаторам турнира. По мнению Орлова, талисманы крупных соревнований создаются для того, чтобы снизить уровень агрессии в мире.

– Волк для нас – родной зверек, – цитирует ТАСС Орлова. – Я видел изображение, не сказал бы, что он равнозначен олимпийскому Мишке, тот был добрее лицом. Волчонок все-таки у нас имеет острый взгляд, но имя ему дали потрясающее. Забивака – это очень хорошо.

Нам нужно провести чемпионат мира, сейчас это самое главное. Этим должна заниматься вся страна, потому что я представляю, какой объем работы необходимо выполнить. Ну и волчонок будет нам помогать, пусть отслеживает всех лентяев.

Для меня самый лучший талисман – это Мишка, потому что люди плакали, глядя на него. Смысл спорта – это положительные эмоции, дружба между людьми, поэтому талисман должен ассоциироваться с добротой, спорт должен быть послом мира. Необходимо снизить уровень агрессии в спорте по всему миру, талисманы для этого и существуют.

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Волк Забивака - идеальный талисман чемпионата мира-2018?
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http://tass.ru/sport/3726213

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КОММЕНТАРИИ (4)
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edgar84

Волк по имени Алко))

13:48

shpasic

эй, Бухака, как там в Ростове?

13:21

igorvasilevich

И чем он поможет нашим лентяям миллионерам? Вот больше помог талисман розги. И за безразличие и лентяйство наших ногомячных хлестать ими на площади.

13:12

Гы

Для начала, командируйте его в ГД, пожалуйста! Там работы-ы...

13:07

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