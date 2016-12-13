15:25 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Геннадий Орлов стал послом Петербурга на ЧМ-2018

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Известный телекомментатор Геннадий Орлов стал послом Санкт-Петербурга как города – организатора чемпионата мира-2018 в России, информирует welcome2018. Орлов стал уже третьим послом Петербурга. Ранее эту роль приняли оперный певец, солист Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло и актер театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Боярский.

Звания посла чемпионата мира могут быть удостоены известные люди, заслуженные представители своей профессии. Послы должны стать частью команды по подготовке и проведению мирового первенства, нести позитивные ценности, продвигать спорт и здоровый образ жизни, представлять Россию и город-организатор ЧМ-2018, участвовать в официальных мероприятиях.

Будучи футболистом, Орлов выступал на позиции нападающего. Он играл за харьковские "Авангард" (1963 – 1966) и "Металлист" (1967), ленинградские "Зенит" (1966-1967) и "Динамо" (1968-1969). Он стал заниматься журналистикой, еще играя за "Динамо". В качестве телекомментатора Орлов работал на самых разных спортивных соревнованиях: Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/materials/79351/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Новоуепинни

Правильно. Геннадий Сергеевич - олицетворение Петербурга. Лучше него нет. Есть, впрочем, но он не в Петербурге живет.

15:57

Ботаникум

Этого "орла" к "Шнуру" бы ПОСЛАТЬ и один микрофон на двоих дать!!!

15:52

ValeraK

Послан!

15:43

dizi

послали его,да не туда.

15:42

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