Геннадий Орлов примет участие в спецгашении марок с легендами советского футбола

Известный комментатор Геннадий Орлов примет участие в церемонии спецгашения почтовых марок, выпущенных к чемпионату мира-2018. Состоится мероприятие 13 декабря в Олимпийском зале комитета по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга. На нем также будут присутствовать председатель комитета Павел Белов и директор управления федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области Виталий Дырдасов.

На очередной серии почтовых марок изображены легенды советского футбола Анатолий Банишевский, Валерий Воронин, Анатолий Ильин, Евгений Рудаков, Павел Садырин, Игорь Численко и Альберт Шестернев.