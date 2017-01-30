09:21 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Геннадий Орлов: "Опыт Санкт-Петербурга поможет провести матчи чемпионата мира-2018 на высшем уровне"

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Известный телекомментатор Геннадий Орлов подчеркнул, что Санкт-Петербург имеет большой опыт проведения крупных спортивных мероприятий, поэтому город должен принять матчи чемпионата мира 2018 года на высшем уровне.

Мировое первенство стартует в России через 500 дней. Орлов является послом турнира от Петербурга. Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

- Уверен, что все пройдет на высшем уровне, - приводит "Р-Спорт" слова Орлова. - Стадион в Санкт-Петербурге почти готов, у нас уже два центра волонтеров открыты, сам участвовал в их открытии. Хорошие ребята. В новом центре необходимо набрать тысячу человек, а заявок - три тысячи! То есть турнир вызывает интерес, город готовится, и по традиции Петербург справится.

У нас проводились Игры доброй воли в 1994 году, а жизнь совсем была не такой, как сегодня. Но мы все равно все сделали, а соревнования прошли на высочайшем уровне, приехали звезды мирового спорта. А здесь будут звезды мирового футбола, Петербург готов!

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170130/1115585742.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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passerby

"Орлов является послом турнира от Петербурга" - а кого-нибудь приличнее в городе не могли найти для этой роли ?, впрочем иностранцы, я думаю, и не подозревают о его " способностях"...

13:58

Exsorsist

Опыт распила бабла при строительстве Распил Арены перенесите в сша. Тогда мы точно станем мировыми лидерами. )))

12:49

просто Царь

Опыт есть!

11:17

просто Царь

А после ЧМ2018 стадион передадут РПЦ, как Исакий)

11:16

abs68

опять обострение началось!!! Санитары, срочно сюда!!!

09:51

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