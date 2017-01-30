Геннадий Орлов: "Опыт Санкт-Петербурга поможет провести матчи чемпионата мира-2018 на высшем уровне"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов подчеркнул, что Санкт-Петербург имеет большой опыт проведения крупных спортивных мероприятий, поэтому город должен принять матчи чемпионата мира 2018 года на высшем уровне.

Мировое первенство стартует в России через 500 дней. Орлов является послом турнира от Петербурга. Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

- Уверен, что все пройдет на высшем уровне, - приводит "Р-Спорт" слова Орлова. - Стадион в Санкт-Петербурге почти готов, у нас уже два центра волонтеров открыты, сам участвовал в их открытии. Хорошие ребята. В новом центре необходимо набрать тысячу человек, а заявок - три тысячи! То есть турнир вызывает интерес, город готовится, и по традиции Петербург справится.

У нас проводились Игры доброй воли в 1994 году, а жизнь совсем была не такой, как сегодня. Но мы все равно все сделали, а соревнования прошли на высочайшем уровне, приехали звезды мирового спорта. А здесь будут звезды мирового футбола, Петербург готов!