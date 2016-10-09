Геннадий Орлов: "Лодыгину нужно что-то поправить в голове"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что у вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева есть три конкурента за место в стартовом составе сборной России. По его словам, голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин не входит в это число из-за проблем с психологией.

– Выделить кого-то одного невероятно сложно: все ребята, получившие вызов – Александр Беленов из "Анжи", Сослан Джанаев из "Ростова" и Станислав Крицюк из "Краснодара" – очень хорошего уровня, пусть и со своими недостатками, – приводит RT слова Орлова. – Но на данный момент именно они являются главными конкурентами вратаря ЦСКА за место в основе.

– Что нужно сделать вратарю "Зенита" Юрию Лодыгину, чтобы вернуться в список кандидатов на пост номер 1?

– Прежде всего нужно что-то поправить в голове. Очевидно, сейчас Юрий находится в психологической яме, пора оттуда как-то выбираться. Ведь Лодыгин хороший молодой вратарь. Ему всего 26 лет, он прыгуч, хорошо отражает пенальти. На минутку, с ним в воротах "Зенит" завоевал четыре титула. Юрий и до этого допускал ляпы, но после них надо уметь приходить в себя. Ошибки случались и у Яшина, и у Маслаченко, да и другие голкиперы этой участи не избежали – вопрос в том, как ты проходишь через них. Здесь речь идет о психологии и философии. Крест на Лодыгине ставить не стоит, но определённую работу над собой ему провести необходимо. А команда поможет. Он нужен "Зениту".