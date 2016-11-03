Геннадий Орлов: "Истерии вокруг вибрации на стадионе на Крестовском быть не должно"

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о необходимости доработки механизма выкатного поля на "Стадионе Санкт-Петербург" на Крестовском острове. Напомним, 31 октября в Петербурге побывала комиссия ФИФА и Оргкомитета-2018, по итогам которой рекомендовано устранить вибрацию на выкатном поле. В июне 2017-го на арене состоятся игры Кубка Конфедераций, а в 2018-м – чемпионат мира. Орлов комментировал первый матч на новой арене, в котором принимали участие строители.

– Я, когда комментировал, вибрации не заметил, – говорит Орлов. – Но это надо было бегать по полю, я же не прыгал на нем. Походил, посмотрел – газон хороший. Истерии вокруг вибрации быть не должно, все поправляется. Противень в коробе, на которую кладут "пирог", можно поменять, если на то пошло.

– Может быть, и не нужно выкатное поле? Засеять нормальный газон и решить так проблему.

– Наверное, все же удастся решить вопрос с выкатным. Будут делать. Но понятно, что еще нужны траты. Уж очень уникальную арену избрали. Сегодня, может быть, и не пошли бы на выкатное поле. Потому что просто переложить обычный газон стоит полтора миллиона евро. На стадионе, вмещающем 68 тысяч, это два матча с большими сборами. Поэтому многие идут на то, чтобы раз в год просто менять поле. Может быть, это и экономичнее, чем выдвигать – задвигать. А вот крыша на стадионе – это да. Когда играли строители, на улице было плюс один и ветер с дождем – на берегу Финского залива! А внутри стадиона – плюс десять, ветра нет! За счет крыши. Просто театр! Конечно, это фантастический стадион для условий Северной столицы. (Сергей ЕГОРОВ)