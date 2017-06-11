Геннадий Орлов: "Черчесов сказал мне, что может вернуть Аршавина в сборную"

Телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что полузащитник Андрей Аршавин имеет шансы попасть в состав сборной России на чемпионат мира-2018, а также вернуться в "Зенит". 36-летний игрок с 2016 года выступает за "Кайрат".

- Что касается Аршавина, то я месяца полтора-два назад спросил о нем у Станислава Черчесова, - заявил Орлов в эфире "Эхо Москвы". - Он сказал: "Если в 2018 году не будет игрока, равного Аршавину, то я возьму его в сборную". А уж про "Зенит" что говорить… Я бы радовался, если бы его вернули. Но тут многое зависит и от самого Аршавина, хочет ли он этого. Может, он уже подустал. В "Кайрате" он играет очень хорошо, ведущий футболист. Но физические возможности нельзя сравнивать, "Кайрат" и "Зенит" – это разный уровень футбола.