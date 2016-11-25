Где остановится сборная Германии летом 2018 года?

Пребывание в России менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф, прилетевший в Казань на жеребьевку Кубка конфедераций, хотел бы использовать и для того, чтобы скорее определиться с основным местом проживания и тренировок немецких футболистов на ЧМ-2018. В kicker.de приводятся его слова о больших расстояниях, различных временных и климатических зонах в России, о различии с ситуацией на чемпионате Европы, где из одного места в другое можно было добраться на самолете всего за час.

В данный момент Германский футбольный союз отдает предпочтение российской столице или какому-либо из мест неподалеку от Москвы. "Однако решение еще не принято",– сказал Бирхофф. Разумеется, наряду с условиями проживания в отеле будут учитываться возможности проводить полноценные тренировки, а также транспортное сообщение с аэропортом. (Ефим ШАИНСКИЙ)