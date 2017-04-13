Газон стадиона на Крестовском острове повредила колесная техника

Биологи из Петербургского лесотехнического университета оценили газон футбольного поля стадиона на Крестовском острове, информирует "Фонтанка".

Проведено микологическое обследование, а также прошла проверка на заражение фитопатогенными грибами почвы газона. В лабораторию были отправлены пробы растений и почвы, которые отбирались из разных участков газона.

Вывод экспертизы следующие: растения газона находятся в удовлетворительном состоянии.

"При микроскопическом исследовании признаки развития грибов, вызывающих массовое полегание всходов, не обнаружены, – говорится в сообщении. – Растения без полегания и загнивания корней и корневой шейки. Состояние растений соответствует началу весеннего сезона".

Однако при визуальном обследовании биологи обнаружили участки в виде полос, структура которых совпадает со следами колесной техники. Проще говоря, по футбольному полю кто-то катался на транспорте. Образцы растений, взятые для обследования с помятых колесами участков газона, повреждены.

"Подобные повреждения характерны в случаях, когда по замершему грунту проезжает колесная техника. Восстановить "зеленые лысины" можно – достаточно подсеивания, полива и подкормки".

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