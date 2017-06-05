Газон на "Волгоград Арене" засеют в сентябре

Газон на стадионе чемпионата мира-2018 в Волгограде начнут засеивать в сентябре, сообщает welcome2018.com. Подрядчики до 1 августа должны освободить поле от строительных конструкций. В настоящее время на стадионе завершены основные монолитные работы, устройство трибун, монтаж несущей решетчатой фасадной конструкции. Продолжается возведение входных групп и обходной пешеходной эстакады, монтируются инженерные коммуникации, идет отделка помещений внутри сооружения и остекление стадиона витражами, площадь которых составит 11 тысяч кв. м.

"Волгоград Арена" примет 4 матча группового турнира ЧМ-2018, включая матч соперников сборной России по группе A.