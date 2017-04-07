Газон на стадионе "Санкт-Петербург" менять не будут

По данным "СЭ", газон на стадионе на Крестовском острове менять не будут. Кроме того информация в СМИ о якобы загубленном газоне не соответствует действительности.

Ранее сообщалось о том, что поле пришло в негодность из-за чрезмерного использования установок с искусственным светом.

По нашим данным, ситуация, скорее, обратная – поскольку газон находится внутри чаши, трава недополучает солнечного света. Поэтому использование подобных установок необходимо. Есть все предпосылки к тому, что к Кубку конфедераций газон будет в надлежащем состоянии.

Алексей Сорокин: "Газон на стадионе на Крестовском постепенно входит в должное состояние"