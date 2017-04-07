По данным "СЭ", газон на стадионе на Крестовском острове менять не будут. Кроме того информация в СМИ о якобы загубленном газоне не соответствует действительности.
Ранее сообщалось о том, что поле пришло в негодность из-за чрезмерного использования установок с искусственным светом.
По нашим данным, ситуация, скорее, обратная – поскольку газон находится внутри чаши, трава недополучает солнечного света. Поэтому использование подобных установок необходимо. Есть все предпосылки к тому, что к Кубку конфедераций газон будет в надлежащем состоянии.
Алексей Сорокин: "Газон на стадионе на Крестовском постепенно входит в должное состояние"
баламошка
Газон менять не будут, будут менять стадион. Чиновникам нужны ещё дачи, они тоже хотят копать картоплю. На месте старой Распил-Арены в следующем году начнётся стройка новой Распил-Арены-2, на которую потребуются лярды лярдов. Для того,чтобы найти необходимые средства, планируется из ленобласти провести бабушкопровод в Европу и Азию. По нему отечественных пенсионерок будут продавать за иностранную валюту в качестве рабынь в различные страны.
21:14