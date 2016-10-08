Гарет Саутгейт: "В матче со сборной "Мальты" англичане продемонстрируют яркий футбол"

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт высказал мнение, что игроки должны продемонстрировать тотальный контроль мяча в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Мальты. По словам специалиста, в ближайшие годы у фанатов команды непременно будет повод для гордости за своих футболистов.

– Сейчас нередко приходится слышать разговоры о том, что не получается у сборной Англии, – цитирует BBC Саутгейта. – Однако я знаю, на что наша команда способна. В ближайшем матче против сборной Мальты мы постараемся продемонстрировать по-настоящему яркий футбол. Мы сделаем акцент на тотальном контроле мяча.

Аншлаги на матчах сборной Англии показывают, что для болельщиков значит их национальная команда. Не думаю, что у какой-нибудь сборной в эти выходные на трибунах будет столько фанатов, как у нашей. Надеюсь, в ближайшие годы у английских болельщиков непременно будет повод для гордости.