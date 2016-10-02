Гарет Саутгейт: "Сборная Англии потеряла ряд игроков из-за травм"

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт посетовал на травмы футболистов в преддверии матчей квалификации чемпионата мира-2018. Экс-наставник английской молодежки будет готовить национальную команду к поединкам с Мальтой (8 октября) и Словенией (11 октября) вместо уличенного в коррупции Сэма Эллардайса.

- Ряд игроков не могут сыграть из-за травм, - цитирует ESPN Саутгейта. - В их числе Харри Кейн и Джек Батленд. Дэнни Дринкуотер, Адам Лаллана, Натаниэл Клайн и Люк Шоу еще не оправились от повреждений. В связи с этим мы вызвали несколько игроков, знакомых мне по молодежной сборной, включая Маркуса Рэшфорда и Джесси Лингарда. На наш взгляд, это классные игроки, и мы решили взять их в национальную команду.