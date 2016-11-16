13:23 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Гарет Саутгейт: "Руни пропустил матч с Испанией из-за травмы, а не из-за нарушения спортивного режима"

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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт опроверг информацию о том, что нападающий "Трех львов" Уэйн Руни после отборочного матча чемпионата мира-2018 против сборной Шотландии (3:0) якобы был исключен из команды из-за нарушения спортивного режима. Ранее сообщалось, что английский игрок вернулся в расположение "Манчестер Юнайтед" и был вынужден пропустить игру против испанцев.

– Руни получил травму в отборочном матче чемпионата мира-2018 против сборной Шотландии, – приводит goal.com слова Саутгейта. – По этой причине он не тренировался в субботу и воскресенье и не смог помочь команде в матче с Испанией. Это все, что я могу сказать.

 

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