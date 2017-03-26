08:51 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Гарет Саутгейт: "Руни по-прежнему в планах сборной Англии"

0
0
0
0

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подчеркнул, что все еще рассчитывает на услуги нападающего "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни. 31-летний футболист не получил вызова в национальную команду на товарищескую игру против Германии (0:1) и предстоящий матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Литвой.

– Руни по-прежнему в моих планах, – цитирует Goal.com Саутгейта. – Не вижу смысла обсуждать эту тему, потому что Уэйн все еще часть этой команды. Нет никаких причин отцеплять его от сборной. Просто на данном этапе я посчитал нужным довериться другим игрокам.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ