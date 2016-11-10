17:28 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Гарет Саутгейт: "Руни готов выйти на поле в отборочном матче против шотландцев"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни сыграет в составе национальной команды в отборочном матче чемпионата мира-2018 против Шотландии. Англичанин перестал попадать в состав "Трех львов" после отборочной встречи со сборной Словении (0:0), состоявшейся 11 октября. По словам специалиста, Руни здорво себя проявил в матче 11-го тура премьер-лиги против "Суонси" (3:1).

– Считаю, что Руни – опытный игрок, который, находясь в хорошей форме, может принести пользу нашей команде, – отметил исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт. – В его участии в предстоящем матче против шотландцев у меня не было и нет никаких сомнений. Сейчас его готовность куда лучше, чем была месяц назад в игре против Словении. Для Руни сейчас главное попасть в ритм. Он здорво себя проявил в матче 11-го тура премьер-лиги против "Суонси".

 

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