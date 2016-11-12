Гарет Саутгейт: "Понимаю, насколько для англичан важна победа над Шотландией"

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт после матча отборочного турнира чемпионата мира с Шотландией (3:0) подчеркнул, что не все во встрече было идеально. Тем не менее, специалист выразил удовлетворение крупной победой.

– В матче с Шотландией моментами мы играли блестяще, правильно распоряжаясь мячом, а моментами – не очень, – приводит ВВС слова Саутгейта. – Ожидали, что соперник будет прессинговать. В другой раз нас могут наказать за ошибки. Но в середине и впереди команда была хороша. Нам удалось создать отличные моменты и их реализовать. Сегодня мы получаем удовольствие от победы. Я понимаю, насколько она важна для болельщиков. Игроки были на высоте.