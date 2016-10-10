Гарет Саутгейт: "Назначить Хендерсона капитаном - непростое решение"

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт подчеркнул, что ему непросто далось решение доверить Джордану Хендерсону капитанскую повязку. Хавбек будет капитаном команды в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Словении, поскольку штатный капитан Уэйн Руни останется в запасе.

- Я впечатлен Хендерсоном, - он имеет опыт капитанства в клубе и принял повязку от одной из самых ярких фигур в английском футболе - Стивена Джеррарда, - цитирует BBC Саутгейта. - У него есть свое видение игры, он считает, что нам нужно работать над тактикой. Это непростое решение, ведь в составе есть и другие лидеры, но он капитан топ-клуба, и я думаю, что сделал правильный выбор.

Оставить в запасе Уэйна Руни - футбольное решение. На человеческом уровне очень сложно было на это решиться.