21:23 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Гарет Саутгейт: "Назначить Хендерсона капитаном - непростое решение"

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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт подчеркнул, что ему непросто далось решение доверить Джордану Хендерсону капитанскую повязку. Хавбек будет капитаном команды в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Словении, поскольку штатный капитан Уэйн Руни останется в запасе.

- Я впечатлен Хендерсоном, - он имеет опыт капитанства в клубе и принял повязку от одной из самых ярких фигур в английском футболе - Стивена Джеррарда, - цитирует BBC Саутгейта. - У него есть свое видение игры, он считает, что нам нужно работать над тактикой. Это непростое решение, ведь в составе есть и другие лидеры, но он капитан топ-клуба, и я думаю, что сделал правильный выбор.

Оставить в запасе Уэйна Руни - футбольное решение. На человеческом уровне очень сложно было на это решиться. 

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