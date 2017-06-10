Гарет Саутгейт: "Игра Шотландия - Англия важна для обеих команд"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил важность предстоящего матча отборочного турнира ЧМ-2018 с Шотландией. По его словам, шотландцы будут крайне мотивированы, поскольку поражение для них может стать критическим.

– Мы хорошо подготовлены, – цитирует AFP Саутгейта. – Это важная игра для обеих команд. У нас есть возможность укрепить свое лидерство в группе. А Шотландия будет биться, поскольку поражение сильно уменьшит ее шансы на попадание на ЧМ-2018. Обе команды решают сложнейшие задачи.

Матч Шотландия - Англия состоится сегодня, 10 июня, начало встречи - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.