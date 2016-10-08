Гарет Саутгейт: "Хорваты и итальянцы подтвердят, что Мальта - не самый простой соперник"

И.о. главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт после игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Мальты (2:0) остался доволен итоговым результатом. Специалист также посетовал на плохую реализацию моментами.

– Мы упустили несколько хороших шансов для взятия ворот, но с учетом того, где мы были 10 дней назад, увиденным я доволен, – цитирует BBC Саутгейта. – Необходимо поработать над реализацией. Хочу отметить дебютанта Джесси Лингарда, который сыграл очень здорово и был реальной угрозой для соперников. Это прекрасный футболист, находящийся в прекрасной форме и наслаждающийся игрой. Сегодня мы справились со своей задачей, но игра против Словении будет отличаться от минувшей.

Я наслаждался всей уходящей неделей. Мне бы хотелось, чтобы игроки подарили болельщикам 4-5 мячей в ворота Мальты, но этот соперник не из самых простых, что подтвердят хорваты и итальянцы.