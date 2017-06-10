Гарет Саутгейт: "Два блестящих гола Шотландии перевернули все с ног на голову"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Шотландии (2:2) отметил, что команда должна быть внимательнее в концовках игр. По его словам, англичане упустили победу.

- Эту игры мы должны были выиграть, - приводит ВВС слова Саутгейта. - Но два блестящих гола Гриффитса перевернули все с ног на голову. Но у нас есть менталитет победителей, и мы это показали в концовке. Конечно, мы должны быть более внимательными. У нас была хорошая позиция, но мы все же не выиграли. Наша цель - выиграть группу, и мы все еще на вершине.

Трансляция матча Шотландия - Англия