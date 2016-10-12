Гарет Саутгейт: "Благодарен Харту за ничью со Словенией"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после ничьей в матче отборчоного турнира ЧМ-2018 против Словении (0:0) отметил, что результат - заслуга вратаря Джо Харта.

- Главная задача Англии - квалифицироваться, так что в перспективе это очко может сыграть важную роль, - цитирует BBC Саутгейта. - Все видели, что мы могли выступить лучше, но и соперник создавал шансы, пользуясь нашими ошибками. Мы благодарны нашему вратарю за ничью.