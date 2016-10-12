01:06 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Гарет Саутгейт: "Благодарен Харту за ничью со Словенией"

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после ничьей в матче отборчоного турнира ЧМ-2018 против Словении (0:0) отметил, что результат - заслуга вратаря Джо Харта

- Главная задача Англии - квалифицироваться, так что в перспективе это очко может сыграть важную роль, - цитирует BBC Саутгейта. - Все видели, что мы могли выступить лучше, но и соперник создавал шансы, пользуясь нашими ошибками. Мы благодарны нашему вратарю за ничью.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Гаттузо зол!

какое же отстойное дерьмо сбродная альбиносии. Жаль , что они случайно Словаков в начале победили, а сегодня не профукали. Такой отстой на ЧМ не нужен. Пусть в своей раздутой АПЛ кувыркаются.

01:16

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