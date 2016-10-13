Гарет Саутейт: "Я доволен проделанной работой во главе сборной Англии"

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт остался доволен работой на посту наставника национальной команды. Он готовил англичан к матчам квалификации ЧМ-2018 с Мальтой (2:0) и Словенией (0:0) после отставки уличенного в коррупции Сэма Эллардайса.

- Я доволен проделанной работой и тем, как я справлялся с проблемами, - цитирует Sky Sports Саутгейта. - Это был серьезный вызов, который стоит на уровень выше того, к чему я готовился. Но я чувствую, что действовал вполне уверенно.

Это был замечательный опыт. Я чувствую себя сильнее, и понимаю, какая это ответственность.