06:11 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Гарет Саутейт: "Я доволен проделанной работой во главе сборной Англии"

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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт остался доволен работой на посту наставника национальной команды. Он готовил англичан к матчам квалификации ЧМ-2018 с Мальтой (2:0) и Словенией (0:0) после отставки уличенного в коррупции Сэма Эллардайса.

- Я доволен проделанной работой и тем, как я справлялся с проблемами, - цитирует Sky Sports Саутгейта. - Это был серьезный вызов, который стоит на уровень выше того, к чему я готовился. Но я чувствую, что действовал вполне уверенно. 

Это был замечательный опыт. Я чувствую себя сильнее, и понимаю, какая это ответственность. 

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