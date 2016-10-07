Гарет Бэйл: "Уэльс знает, как добиться результата, даже если играет плохо"

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл отметил важность заработанного очка в матче отборочного турнира чемпионата мира с Австрией (2:2). По его словам, в этой встрече валлийцы не сумели показать свою лучшую игру.

- Дальний вброс из аута помог нам добиться ничьей, - приводит Sky Sports слова Бэйла. - Это то, что я делал и раньше, но в сборной мы начали пользоваться этим приемом только сейчас. Непросто играть с Австрией, которая давно не проигрывает дома. Мы не сумели показать свою лучшую игру, но завоевали одно очко. Уэльс знает, как добиться результата, даже если играет не очень хорошо. Это отличительная черта нашей команды.