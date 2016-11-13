Гарет Бэйл: "Мы еще можем попасть на чемпионат мира"

Нападющий сборной Уэльса Гарет Бэйл после ничьей в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Сербии (1:1) отметил, что команда еще может пробиться в финальную стадию турнира. По словам форварда "Реала", главное – продолжать работать.



– Мы очень разочарованы, потому что великолепно сыграли в первом тайме, но потом сбавили темп и прижались к своим воротам, – цитирует Бэйла BBC. – Это как раз то, когда риск пропустить очень высокий.

Считаю, что мы еще можем попасть на чемпионат мира, главное – упорно работать. Конечно, ничья на своем поле, когда команда вела к 85-й минуте, это потеря двух очков.