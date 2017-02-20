Гаиска Мендьета: "Россия заслужила провести чемпионат мира-2018"

Бывший полузащитник сборной Испании Гаиска Мендьета отметил, что Россия заслужила право провести Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018, потому что в стране отличная футбольная культура. Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в 11 городах. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года.

– Я думаю, что футбол всегда был важен для России, поэтому здорово, что Кубок конфедераций и чемпионат мира пройдут именно здесь, – цитирует "Р-Спорт" Мендьету. -Я думаю, что Россия заслужила это право, так что это должны быть успешные мероприятия. Я приезжал в Россию несколько раз с разными клубами. Мне кажется, здесь отличная футбольная культура.