23:31 12 ноября | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Габон с Обамеянгом и Леминой не смог обыграть Мали в отборе ЧМ

0
0
0

Сборная Габона на выезде сыграла вничью с Мали (0:0) в матче африканского отборочного турнира чемпионата мира-2018. В стартовом составе хозяев вышел полузащитник "Ростова" Мусса Думбья, замененный на 87-й минуте.

У гостей все 90 минут на поле провели хавбек "Ювентуса" Марио Лемина и нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг.

Обе команды пока не смогли одержать свою первую победу на данной стадии. Габон делит второе-третье места в группе C с Марокко, опережая на очко малийцев, занимающих четвертую строчку. Лидирует Кот-д'Ивуар.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Африка

3-й раунд

Группа C

Мали – Габон – 0:0

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/africa/

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ