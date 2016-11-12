Габон с Обамеянгом и Леминой не смог обыграть Мали в отборе ЧМ

Сборная Габона на выезде сыграла вничью с Мали (0:0) в матче африканского отборочного турнира чемпионата мира-2018. В стартовом составе хозяев вышел полузащитник "Ростова" Мусса Думбья, замененный на 87-й минуте.
У гостей все 90 минут на поле провели хавбек "Ювентуса" Марио Лемина и нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг.
Обе команды пока не смогли одержать свою первую победу на данной стадии. Габон делит второе-третье места в группе C с Марокко, опережая на очко малийцев, занимающих четвертую строчку. Лидирует Кот-д'Ивуар.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Африка
3-й раунд
Группа C
Мали – Габон – 0:0
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/africa/