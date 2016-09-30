Футбольная ассоциация Англии уничтожит 4 тысячи футболок с цитатой Эллардайса

Футбольная ассоциация Англии (ФА) будет вынуждена уничтожить партию из 4 тысяч футболок, изготовленных специально к матчу отборочного турнира ЧМ-2018 с Мальтой. Как сообщает AFP, планировалось, что эти футболки будут раздаваться болельщикам на "Уэмбли" перед матчем. Но проблема в том, что на них написана цитата Сэма Эллардайса, который со скандалом был уволен с поста наставника сборной. Надпись на футболках содержит первые слова специалиста, которые он сказал, возглавив команду: "Путь начинается с совместной командной работы".