Футболисты "Крыльев" посетили строительство "Самара Арены" и сыграли со строителями

Игроки "Крыльев Советов" побывали на стройке самарского стадиона чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт клуба. Экскурсию провел главный архитектор области Анатолий Баранников. Он рассказал команде о ходе работ, тонкостях строительства футбольной арены и технике, с помощью которой возводится новый стадион.

– Смотря на ход строительства, примерно представляешь, как будет выглядеть новая арена, – сказал в интервью пресс-службе клуба главный тренер Франк Веркаутерен. – Новый стадион – большая радость для клуба, игроков и болельщиков. Конечно, нам очень хочется сыграть на этой арене.

– Действительно, темпы строительства новой арены впечатляют, – сказал вратарь Евгений Конюхов. – Все выглядит очень грандиозно. Во время нашего первого визита только закладывался фундамент, и нам рассказывали о составе бетона, а сейчас уже четко вырисовываются очертания стадиона. И нас, и строителей объединяет любовь к футболу, а это не может не радовать.

После экскурсии "Крылья" провели товарищеский матч с командой строителей и победили 6:3. По два гола на свой счет записали Йоан Молло и Алан Чочиев, по разу отличились Сергей Ткачев и тренер по физподготовке Барт Кауберх. Защитник команды Ибрагим Цаллагов этот поединок провел в воротах.

"Самара Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, а также встречу 1/8 финала и четвертьфинал.