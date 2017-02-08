Фундамент поля стадиона "Калининград" будет готов к концу февраля

Фундамент поля на стадионе чемпионата мира-2018 в Калининграде будет готов к концу февраля, сообщает welcome2018.com. Металлокаркас кровли готов на 95 процентов, на данный момент продолжается отделка внутренних помещений. Сейчас на площадке работает более 800 человек.

Уже прошли согласования решений по цвету кресел и фасадов, - заявил врио заместителя председателя регионального правительства Александр Рольбинов. - Изменены параметры в части покрытия кровли – на более технологичные и современные материалы. По проекту, перфорированный фасад даст возможность использовать его как интерактивный экран со светодиодными устройствами.

Стадион "Калининград" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.