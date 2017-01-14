ФСИН допускает, что заключенные будут изготавливать сувениры ЧМ-2018

Федеральная служба исполнения наказаний заявила о готовности исправительных учреждений производить товары высокого качества, сообщает RNS. В числе прочего, рассматривается возможность изготовления заключенными сувенирной продукции чемпионата мира-2018. В пресс-службе ФСИН уточнили, что вопрос производства сувениров ЧМ-2018 окончательно не решен, но они готовы сотрудничать в этом направлении.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.