21:26 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

ФСИН допускает, что заключенные будут изготавливать сувениры ЧМ-2018

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Федеральная служба исполнения наказаний заявила о готовности исправительных учреждений производить товары высокого качества, сообщает RNS. В числе прочего, рассматривается возможность изготовления заключенными сувенирной продукции чемпионата мира-2018. В пресс-службе ФСИН уточнили, что вопрос производства сувениров ЧМ-2018 окончательно не решен, но они готовы сотрудничать в этом направлении.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

Дополнительная информация

https://rns.online/military/FSIN-zayavila-o-gotovnosti-proizvodstv-v-tyurmah-vipuskat-suveniri-k-CHM-2018-po-futbolu-2017-01-14/

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