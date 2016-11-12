Франция вырвала победу у Швеции, Англия разгромила Шотландию

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Франции одолела Швецию – 2:1. Счет открыл полузащитник скандинавов Эмиль Форсберг. Но голы Поля Погба и Димитри Пайета принесли "трехцветным" победу. Французы вышли в лидеры группы А, Швеция идет второй, отставая от них на три очка.
В другом поединке Англия разгромила в британском "дерби" Шотландию – 3:0. По голу забили Даниэл Старридж, Адам Лаллана и Гэри Кэйхилл. Словакия на своем поле обыграла Литву (4:0). В стартовом составе словаков вышли экс-игроки "Локомотива", "Динамо" и "Зенита" Ян Дюрица, Томаш Губочан и Мартин Шкртел.
Мальта дома уступила Словении – 0:1. Защитник "Ростова" Миха Мевля остался в запасе гостей. Словенцы вышли на второе место в группе F, где по-прежнему лидируют англичане. Словакия идет третьей.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Европа
Группа А
Франция – Швеция – 2:1 (0:0)
Голы: Форсберг, 55 (0:1). Погба, 58 (1:1). Пайет, 65 (2:1).
Франция: Ллорис, Сидибе, Косьельни, Варан, Эвра, Матюиди, Погба, Сиссоко, Пайет, Гризманн (Канте, 88), Жиру.
Швеция: Ольсен, Крафт, Гранквист, Линделеф, Аугустинссон, Дурмаз (Янссон, 87), Экдаль (Хильемарк, 66), Юханссон, Форсберг, Тойвонен, Гвидетти (Телин, 73).
Предупреждения: Крафт, 57. Хильемарк, 75. Погба, 90. Ллорис, 90+3.
Судья: Мажич (Сербия).
11 ноября. Сен-Дени. Стадион "Стад де Франс".
Трансляция матча Франция - Швеция
Группа F
Англия – Шотландия – 3:0 (1:0)
Голы: Старридж, 24 (1:0). Лаллана, 50 (2:0). Кэйхилл, 61 (3:0).
Англия: Харт, Уокер, Кэйхилл, Стоунс, Роуз, Лаллана, Хендерсон, Дайер, Руни, Стерлинг, Старридж (Варди, 75).
Шотландия: Гордон, Анья (Патерсон, 80), Берра, Хэнли, Уоллас, Форрест, Д.Флетчер, Браун, Моррисон (Макартур, 66), Снодграсс (Ритчи, 82), Гриффитс.Предупреждения: Гриффитс, 56. Кэйхилл, 57. Руни, 90+1.
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).
11 ноября. Лондон. Стадион "Уэмбли".
Трансляция матча Англия - Шотландия
Словакия – Литва – 4:0 (3:0)
Голы: Немец, 12 (1:0). Куцка, 15 (2:0). Шкртел, 36 (3:0). Хамшик, 86 (4:0).
Словакия: Козачик, Шкртел, Дюрица, Губочан, Пекарик, Шкриньяр, Хамшик, Вайсс (Беро, 89), Куцка, Мак (Швенто, 83), Немец (Дюриш, 77).
Литва: Шеткус, Андрюшкевичюс, Вайткунас, Фрейдгеймас, Гирдвайнис, Куклис, Жулпа (Чведукас, 33), Вальскис (Рузгис, 87), Сливка, Черных, Новиков.
Предупреждение: Фрейдгеймас, 52.
Судья: Сидиропулос (Греция).
11 ноября. Трнава. Стадион Anton Malatinsky Stadion.
Мальта – Словения – 0:1 (0:0)
Гол: Вербич, 47.
Мальта: Хогг, Аджус, Камиллери (Борг, 68), Магри, Зерафа, Р.Мускат, З.Мускат, Гамбин, Мифсуд (Фарруджа, 77), Шембри, Шиберрас.
Словения: Облак, Цесар, Самарджич, Скубиц, Трайковски (Йович, 63), Бирса (Омладич, 71), Крхин, Иличич, Куртич, Вербич, Новакович (Шпорар, 83).
Предупреждения: Трайковски, 15. З.Мускат, 34. Аджус, 36. Р.Мускат, 74. Шиберрас, 82. Зерафа, 88.
Судья: Рачковски (Польша).
11 ноября. Та Кали. Стадион Ta' Qali National Stadium.
Дополнительная информация
- Ростов
- Локомотив Москва (футбол)
- Зенит СПб
- Динамо Москва (футбол)
- Мартин Шкртел
- Томаш Губочан
- Ян Дюрица
- Сборная Словакии (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Шотландии
- Сборная Словении (Футбол)
- Сборная Мальты
- Гэри Кэйхилл
- Сборная Литвы
- Даниел Старридж
- Поль Погба
- Димитри Пайет
- Адам Лаллана
- Эмиль Форсберг
- Миха Мевля