Франция вырвала победу у Швеции, Англия разгромила Шотландию

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Франции одолела Швецию – 2:1. Счет открыл полузащитник скандинавов Эмиль Форсберг. Но голы Поля Погба и Димитри Пайета принесли "трехцветным" победу. Французы вышли в лидеры группы А, Швеция идет второй, отставая от них на три очка.

В другом поединке Англия разгромила в британском "дерби" Шотландию – 3:0. По голу забили Даниэл Старридж, Адам Лаллана и Гэри Кэйхилл. Словакия на своем поле обыграла Литву (4:0). В стартовом составе словаков вышли экс-игроки "Локомотива", "Динамо" и "Зенита" Ян Дюрица, Томаш Губочан и Мартин Шкртел.

Мальта дома уступила Словении – 0:1. Защитник "Ростова" Миха Мевля остался в запасе гостей. Словенцы вышли на второе место в группе F, где по-прежнему лидируют англичане. Словакия идет третьей.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа А

Франция – Швеция – 2:1 (0:0)

Голы: Форсберг, 55 (0:1). Погба, 58 (1:1). Пайет, 65 (2:1).

Франция: Ллорис, Сидибе, Косьельни, Варан, Эвра, Матюиди, Погба, Сиссоко, Пайет, Гризманн (Канте, 88), Жиру.

Швеция: Ольсен, Крафт, Гранквист, Линделеф, Аугустинссон, Дурмаз (Янссон, 87), Экдаль (Хильемарк, 66), Юханссон, Форсберг, Тойвонен, Гвидетти (Телин, 73).

Предупреждения: Крафт, 57. Хильемарк, 75. Погба, 90. Ллорис, 90+3.

Судья: Мажич (Сербия).

11 ноября. Сен-Дени. Стадион "Стад де Франс".

Трансляция матча Франция - Швеция

Группа F

Англия – Шотландия – 3:0 (1:0)

Голы: Старридж, 24 (1:0). Лаллана, 50 (2:0). Кэйхилл, 61 (3:0).

Англия: Харт, Уокер, Кэйхилл, Стоунс, Роуз, Лаллана, Хендерсон, Дайер, Руни, Стерлинг, Старридж (Варди, 75).

Шотландия: Гордон, Анья (Патерсон, 80), Берра, Хэнли, Уоллас, Форрест, Д.Флетчер, Браун, Моррисон (Макартур, 66), Снодграсс (Ритчи, 82), Гриффитс.Предупреждения: Гриффитс, 56. Кэйхилл, 57. Руни, 90+1.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

11 ноября. Лондон. Стадион "Уэмбли".

Трансляция матча Англия - Шотландия

Словакия – Литва – 4:0 (3:0)

Голы: Немец, 12 (1:0). Куцка, 15 (2:0). Шкртел, 36 (3:0). Хамшик, 86 (4:0).

Словакия: Козачик, Шкртел, Дюрица, Губочан, Пекарик, Шкриньяр, Хамшик, Вайсс (Беро, 89), Куцка, Мак (Швенто, 83), Немец (Дюриш, 77).

Литва: Шеткус, Андрюшкевичюс, Вайткунас, Фрейдгеймас, Гирдвайнис, Куклис, Жулпа (Чведукас, 33), Вальскис (Рузгис, 87), Сливка, Черных, Новиков.

Предупреждение: Фрейдгеймас, 52.

Судья: Сидиропулос (Греция).

11 ноября. Трнава. Стадион Anton Malatinsky Stadion.

Мальта – Словения – 0:1 (0:0)

Гол: Вербич, 47.

Мальта: Хогг, Аджус, Камиллери (Борг, 68), Магри, Зерафа, Р.Мускат, З.Мускат, Гамбин, Мифсуд (Фарруджа, 77), Шембри, Шиберрас.

Словения: Облак, Цесар, Самарджич, Скубиц, Трайковски (Йович, 63), Бирса (Омладич, 71), Крхин, Иличич, Куртич, Вербич, Новакович (Шпорар, 83).

Предупреждения: Трайковски, 15. З.Мускат, 34. Аджус, 36. Р.Мускат, 74. Шиберрас, 82. Зерафа, 88.

Судья: Рачковски (Польша).

11 ноября. Та Кали. Стадион Ta' Qali National Stadium.