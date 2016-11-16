Франция сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром

Сборная Франции сыграла вничью с командой Кот-д’Ивуара в товарищеском матче со счетом 0:0. В составе европейской команды дебютировали голкипер "Ренна" Бенуа Костиль, полузащитник "ПСЖ" Адриан Рабьо и хавбек "Монако" Тома Лемар.

Товарищеский матч

Франция – Кот-д’Ивуар – 0:0

Франция: Костиль, Рами, Варан (Косьельни, 46), Динь, Сидибе (Коршья, 69), Пайет, Погба (Сиссоко, 46), Рабьо (Лемар, 78), Канте, Гамейро (Жиру, 63), Дембеле (Фекир, 46).

Кот-д`Ивуар: Гбоуо, Орье, Коне, Канон, Траоре, Градель (Ангбан, 86), Дукуре (Дьоманде, 68), Дье (Пепе, 86), Кессиэ, Калу, Коджиа (Сьо, 68).

Предупреждение: Дье, 4.

Судья: Петреску (Румыния).

Ланс. Стадион "Stade Bollaert-Delelis".