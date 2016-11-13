Финляндия без Еременко проиграла Украине в отборе чемпионата мира

Сборная Украины на своем поле одолела Финляндию (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Автором единственного мяча стал Артем Кравец, завершивший атаку после эффектного сольного прохода Евгения Коноплянки. Напомним, что встречу пропускал лидер финской команды и ЦСКА Роман Еременко, отстраненный УЕФА от футбольной деятельности.
Этот успех позволил украинцам выйти на второе место в группе I, обойдя Исландию. Финляндия занимает пятую строчку, в ее активе столько же очков, сколько у Косово – одно.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Европа
Группа I
Украина – Финляндия – 1:0 (1:0)
Гол: Кравец, 25.
Украина: Пятов, Кучер, Ракицкий, Бутко, Соболь, Коноплянка (Цыганков, 83), Степаненко, Ярмоленко, Коваленко (Шахов, 89), Зинченко (Ротань, 67), Кравец.
Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Аркивуо, Араюри, Вяйсянен (Саксела, 83), Хальсти (Лам, 63), Маттила, Ринг (Маркканен, 46), Лод, Пукки.
Предупреждения: Кравец, 43. Ракицкий, 45+1. Зинченко, 55. Соболь, 75. Лам, 76.
Судья: Мануэл Де Соуза Невеш (Португалия).
12 ноября. Одесса. Стадион "Черноморец".