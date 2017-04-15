Фильм о Льве Яшине выйдет весной 2018 года

Художественный фильм "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" должен выйти на экраны в апреле-мае 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера картины Олега Капанца. Режиссером выступит Василий Чигинский, легендарного голкипера "Динамо" в молодости сыграет выпускник Театрального института имени Щукина Александр Фокин, а в зрелом возрасте - актер Александр Ермаков.

- Мы должны успеть сделать фильм до чемпионата мира по футболу. Думаю, это будет апрель-май 2018 года, - сказал Копанец. - Все права от семьи нами получены, вдова Яшина Валентина Тимофеевна принимала участие в написании сценария, над котором работал Владимир Валуцкий, читала разные варианты, вносила правки. Наша картина основана на реальных событиях, но есть и художественный вымысел. Мы исходили из того, что могло случиться с Яшиным и что точно нет, что в его характере или что нет. Были сцены, которые не случались в жизни легендарного вратаря, но с точки зрения драматургии ложились в сюжет.

Копанец отметил, что фильм снимается без бюджетного финансирования. Работа над ним началась в 2015 году, сегодня завершился второй блок съемок. Третий пройдет в июне-июле, а заключительный четвертый будет сниматься в конце сентября за границей.

- Перед нами было два пути: либо пригласить известного актера, либо - неизвестного, "незамыленного" артиста с театральным опытом и профильным образованием, - пояснил продюсер. - Мы пробовали "звезд", но в нашем фильме есть события 1949 года, когда Яшину было 20 лет, многие артисты просто не попадали в эту возрастную историю.