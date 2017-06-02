Фильм Данилы Козловского "Тренер" выйдет 19 апреля 2018 года

Премьера фильма "Тренер" режиссера Данилы Козловского состоится 19 апреля 2018 года, перед стартом чемпионата мира-2018, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на продюсера Леонида Верещагина. Это дебютная режиссерская работа Козловского, который сыграет одну из ролей. Также в фильме снимаются Владимир Ильин и Андрей Смоляков. По словам Верещагина, в фильме показано 6 стадионов, включая домашнюю арену "Челси" "Стэмфорд Бридж".

- В процессе съемок были привлечены дорогостоящие артисты, было переосмыслено количество компьютерной графики, - сказал Верещагин. - Премьера фильма состоится 19 апреля 2018 года в канун чемпионата мира по футболу. Наша задача - охватить как можно более широкий круг аудитории.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.