Филиппе Коутинью: "Каждый бразилец мечтает играть против Аргентины"

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутинью рад, что сумел отличиться забитым мячом в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Аргентиной (3:0). По словам хавбека, каждый бразилец мечтает играть против аргентинцев. При этом он отметил, что национальная команда еще не оформила выход из группы.

- Я горд играть за сборную вместе с такими футболистами, - приводит Globo Esporte слова Коутинью. - А выступление в таком матче делает меня счастливым. Но Бразилии еще предстоит пройти долгий путь, чтобы выйти из группы. Каждый из бразильцев мечтает выйти на поле в матче с Аргентиной. Данная встреча не стала шоу в исполнении меня и Неймара, играла национальная команда.