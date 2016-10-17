ФИФА запретила проводить концерты на стадионах ЧМ-2018 за 2 месяца до старта турнира

ФИФА утвердила правило, согласно которому на стадионах чемпионата мира-2018 нельзя будет проводить концерты и музыкальные фестивали за два месяца до старта турнира, сообщает AP. Федерация может разрешить их проведение в порядке исключения по предварительному запросу. Причина такого решения - желание сохранить газоны в приемлемом состоянии.

Также ФИФА может наложить вето на проведение футбольных матчей на стадионах и тренировочных площадках за месяц до старта ЧМ-2018.

За месяц до старта Euro-2016 на стадионе "Велодром" в Марселе прошел концерт рок-группы AC DC, после чего наставник сборной Франции Дидье Дешам критиковал состояние поля в матче против Албании (2:0).

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.