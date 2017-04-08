ФИФА вложит в ЧМ-2018 1,948 миллиарда долларов

ФИФА оценивает свою смету капиталовложений в чемпионат мира-2018 в 1,948 миллиарда долларов, сообщает RNS. На призовые выплаты будет направлено 400 миллионов долларов, на производство телеконтента - 241 миллион. Объем призовых выплат клубам, футболисты которых поедут на ЧМ-2018, оценивается в 209 миллионов. Объем финансирования оргкомитета "Россия-2018" составит 99 миллионов долларов.

Бюджет России на подготовку к турниру в последней редакции составляет 638,8 миллиарда рублей (11,2 миллиарда долларов). ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.