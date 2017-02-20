ФИФА в пятый раз посетит стадионы Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018

На следующей неделе совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" проведет пятый визит по подготовке стадионов Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, сообщается в пресс-релизе организации. Мероприятие продет с 27 февраля по 3 марта и станет последним перед стартом Кубка конфедераций.

В рамках визита делегация посетит стадионы в четырех городах-организаторах матчей Кубка – в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве (стадион "Спартака"). В столице делегация также ознакомится с обновленными операционными планами остальных арен чемпионата мира (в Волгограде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Москве, Екатеринбурге, Саранске и Калининграде).

Делегацию возглавят генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Основная цель визита – не оценка статуса строительства арен, а обсуждение работы на стадионах во время проведения мероприятий.