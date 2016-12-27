ФИФА уверена в своевременной сдаче стадиона "Крестовский"

ФИФА уверена в сдаче стадиона "Крестовский" согласно регламенту проведения Кубка конфедераций и чемпионату мира, которые пройдут в России в 2017 и 2018 годах соответственно. Комитет по строительству Санкт-Петербурга сообщил, что в настоящее время Ростехнадзор осуществляет проверку для выдачи заключения о соответствии стадиона требованиям проектной документации.

– ФИФА по-прежнему уверена, что стадион будет сдан согласно требованиям о проведении Кубка конфедераций и чемпионата мира, – цитирует Rambler News Service представителей пресс-службы ФИФА. – Тестовые матчи запланированы в 2017 году до старта Кубка конфедераций для оценки готовности инфраструктуры стадиона и операционного планирования.

Как стало известно "СЭ", после приемки стадиона "Крестовский" и выдачи ему ЗОС ("Заключения о соответствии"), согласно существующим правилам, арене будет дано 90 дней на "адаптацию спортивного объекта к эксплуатации" и "устранение недостатков". Эти работы будет осуществлять компания "Метрострой".

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