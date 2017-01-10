ФИФА установила ключевые даты, связанные с ЧМ-2018

Совет ФИФА на заседании в Цюрихе установил ключевые даты, связанные с проведением чемпионата мира-2018 в России.

14 мая - крайний срок для национальных федераций, в который необходимо огласить расширенный список из 30 игроков.

20 мая - крайний срок завершения всех клубных турниров, кроме финала Лиги чемпионов. Совет Специальные исключения по данной дате может предоставить только Совет ФИФА.

21-27 мая - официальный период отдыха, который должен соблюдаться клубами и национальными ассоциациями стран, участвующих в ЧМ-2018.

28 мая - официальное начало подготовки к турниру.

4 июня - представление окончательных заявок сборных из 23 участников.

Сам чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.